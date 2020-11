Calciomercato Juventus, “Dybala uomo in meno” | Aria d’addio: le ultime

Periodo piuttosto difficile per Paulo Dybala: addio inevitabile? L’indiscrezione

È senza dubbio Paulo Dybala il grande assente di questa prima parte di stagione in casa Juventus. L’attaccante argentino è ancora lontano dalla sua forma migliore e continua a faticare ad imporsi nella nuova formazione di Pirlo. Allo stato attuale, infatti, la ‘Joya’ è nettamente indietro nelle gerarchie dell’allenatore e di fatto riserva di Morata. Senza dimenticare la situazione contrattuale: il numero 10 bianconero è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora raggiunto un accordo con la società.

In questo contesto, riferisce ‘Il Giornale’, se Dybala dovesse continuare ad essere “l’uomo in meno” della Juventus l’addio in estate sarà inevitabile. L’ex Palermo, definito dal quotidiano “il vero problema della Juventus“, sarà lasciato andare di fronte ad un’offerta di almeno 75-80 milioni di euro. Il futuro del 27enne, insomma, è sempre più in bilico. Staremo a vedere.

