Dovrebbe essere ancora al Chelsea il futuro di Olivier Giroud. Sull’argomento è intervenuto in conferenza stampa Frank Lampard

In casa Chelsea aleggiano ancora parecchi dubbi sul futuro di Olivier Giroud, limitato dalla folta concorrenza in attacco e spesso accostato anche alla Serie A e all’Inter nello specifico. Alla vigilia della gara di Champions League contro il Rennes è però intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei ‘Blues’ Frank Lampard che ha provato a blindare il francese: “Olivier è un membro molto importante della nostra squadra. Ha giocato molte partite l’anno scorso, vorrà sempre giocare di più, ed è un grande membro della squadra per me. So che sarà importante per noi andando avanti, quindi voglio che rimanga qui“.

Lampard ha poi proseguito ancora su Giroud: “Ho un rapporto forte con lui ma se la dovesse pensare diversamente, ne discuteremo. Voglio comunque che rimanga qui. Oli e io abbiamo un rapporto molto aperto. Vuole giocare. Quando non gioca è un supporto incredibile per gli altri giocatori”.

