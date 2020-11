Calciomercato Inter, no Atletico per Savic: piano B è Mandi del Betis

In vista della prossima stagione, l’Inter potrebbe muoversi per rinforzare il reparto arretrato: nel mirino, Mandi del Betis

L’Inter comincia a guardarsi intorno per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno di Antonio Conte, secondo ‘elgoldigital.com’, sarebbe Stefan Savic, centrale montenegrino già visto all’opera in Serie A con la maglia della Fiorentina. L’Atletico Madrid, proprietaria del cartellino del 29enne calciatore, però non vorrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore alla clausola rescissoria, pari a 80 milioni di euro. E, sempre la citata fonte, il club nerazzurro avrebbe già in mente il piano B: mirino puntato su Aissa Mandi, 29enne centrale di difesa del Betis Siviglia. L’algerino, arrivato nel 2016 nella Liga dal Reims, sarebbe l’opzione low cost.

