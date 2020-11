Roma-Parma, Liverani: “Mi prendo le responsabilità di questa sconfitta”

Liverani in conferenza stampa mastica amaro per il pesante ko subito dal Parma all’Olimpico contro la Roma

Brutta sconfitta per il Parma di Liverani, che non vince da inizio ottobre e dopo lo 0-3 pesante – soprattutto per la prestazione – subito all’Olimpico contro la Roma si ritrova sempre più nella zona rossa della classifica. In conferenza stampa, il tecnico gialloblù mastica amaro: “Mi prendo le responsabilità di questa sconfitta. Quello che è mancato è stata la cattiveria di andare sui duelli, abbiamo fatto una partita a guardare. Forse gli ho dato io questa idea e devo assumermi le responsabilità. Tutti hanno dei momenti negativi in un campionato, noi lo abbiamo ora ma non ho dubbi che ne usciremo perché abbiamo le qualità. Per fortuna mancano 30 partite, volevo fare un punto alla sosta di Natale e mancano ancora 6 partite”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Fonseca e il contratto: “Non dipende da me”

Poi sulla Roma: “E’ una squadra imbattuta quest’anno, sta avendo continuità, è molto forte, sta trovando un’identità e ha le potenzialità per lottare per la Champions League, quello per cui è stata costruita”.