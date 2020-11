DIRETTA Serie A, Napoli-Milan: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Paolo’ tra le squadre di Gattuso e Pioli in tempo reale

Il Napoli e il Milan si affrontano nel posticipo che chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A. Da una parte gli azzurri del grande ex Gattuso sono alla ricerca di una vittoria che vorrebbe dire aggancio in classifica sui meneghini. Dall’altra i rossoneri di Pioli, che non sarà in panchina causa coronavirus, vogliono centrare il quarto successo esterno in altrettante trasferte per consolidare il primato. Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Paolo’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mário Rui; Fabián, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (assente, in panchina Bonera)

CLASSIFICA: Sassuolo 18 punti, Milan* e Roma 17; Juventus 16; Inter 15; Napoli*, Lazio, Atalanta 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Spezia, Bologna e Benevento 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2.