Intervenuto alla web tv di Calciomercato.it, il giornalista Umberto Zapelloni ha parlato del futuro di Dybala alla Juventus

Nel Terzo Tempo di Calciomercato.it per il postpartita di Juventus-Cagliari, ospite della nostra web tv è stato Umberto Zapelloni. L’ex vicedirettore della ‘Gazzetta dello Sport’ ha evidenziato i progressi dei bianconeri: “Cristiano Ronaldo ha trascinato la Juventus, è la ciliegina su una squadra che mi sembra in crescita. Entro la fine della girone di andata inizieremo a vedere la Juve che ha in testa Pirlo. Corsa scudetto? Juve e Inter hanno una rosa superiore alle altre e ambizioni dichiarate, saranno loro credo a lottare fino alla fine ma non possiamo escludere delle sorprese in un campionato così strano. L’Inter al momento non ha ancora deciso cosa vuole fare. Davanti c’è ancora il Milan, la gara con il Napoli ci dirà molto sulle ambizioni di queste due squadre”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il tema caldo, ancora una volta, ha rappresentato Paulo Dybala, in campo nuovamente da subentrato: “Era soprannominato la ‘Joya’, ma in questo momento non gioca con quell’attitudine positiva – ha affermato Zapelloni – E’ in un momento particolare, probabilmente non sente la fiducia dell’allenatore e della società. Entrare soltanto nel finale non aiuta. Basta guardare Morata, su cui il club ha puntato con decisione appena acquistato e infatti sta funzionando. La Juve a questo punto deve capire se Dybala è l’uomo su cui puntare per il futuro oppure no, è una partita a scacchi con il suo procuratore. Io lo terrei sempre in squadra e punterei su di lui per il dopo Ronaldo, ma con Pirlo il feeling non sembra al massimo”.