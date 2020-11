Calciomercato Genoa, Maran rischia: i possibili sostituti

Quarta sconfitta consecutiva per il Genoa contro l’Udinese e ora Rolando Maran rischia la panchina: i possibili sostituti

Quattro sconfitte consecutive, penultimo posto in classifica, la vittoria che manca dalla prima giornata di campionato. Per il Genoa di Rolando Maran è crisi profonda: la squadra rossoblù sembra non riuscire ad ingranare e a farne le spese potrebbe essere proprio l’allenatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Prima della sosta il tecnico era stato confermato da Preziosi, ma dopo un’altra sconfitta le cose potrebbero cambiare. In caso di esonero, sulla panchina del Genoa potrebbe finire Roberto D’Aversa, già cercato in estate e in buoni rapporti con Faggiano con il quale ha condiviso l’esperienza di Parma. Sfumato il suo approdo in estate, la sua candidatura potrebbe tornare d’attualità in caso di cambio in panchina. Altro nome da tenere in considerazione è quello di Leonardo Semplici: anche l’ex Spal era tra i candidati estivi. Ma attenzione anche all’ex rossoblù Vincenzo Montella, non troppo amato dalla tifoseria per il ‘tradimento’ con la Sampdoria. Libero, l’ex aeroplanino potrebbe essere chiamato a Marassi da Preziosi per provare a risollevare il Grifone.