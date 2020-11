Torino, UFFICIALE | Un calciatore positivo al Covid-19

Un nuovo positivo al Covid-19 nel Torino. Il calciatore salterà il match di domani contro l’Inter, valevole per l’ottava giornata di Serie A

Nuovo ‘caso’ di positività al Covid-19 nel Torino. Stavolta si tratta di un calciatore, come recita la nota ufficiale, che ovviamente salterà (come mister Giampaolo, anche lui positivo) il match di domani contro l’Inter. “Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra“.

