Calciomercato, ESCLUSIVO | Napoli e non solo sulle tracce di Axel Bamba

Calciomercato.it ha raccolto informazioni in esclusiva su Axel Bamba del Paris Fc. Al difensore sono interessati tre club della nostra Serie A

Gli occhi della Serie A su Axel Bamba, ventunenne difensore in forza al Paris Fc adesso al primo posto della Ligue 2 con ben sette punti di vantaggio sul Troyes secondo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il calciatore nato in Svizzera (Zurigo) ma di nazionalità ivoriana – in attesa anche del passaporto francese – è monitorato da ben tre club del massimo campionato italiano: Napoli, che può pensare a lui come futuro sostituto di Koulibaly, Atalanta e Torino. Il club transalpino lo valuta tra i 3 e i 5 milioni di euro.

