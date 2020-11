Il Milan guarda in Olanda alla ricerca di un nuovo attaccante in vista del post Ibrahimovic: due i nomi sul taccuino di Maldini

Impossibile trovare il nuovo Ibrahimovic, ma il Milan pensa al futuro e guarda in Olanda alla scoperta di attaccanti in grado di garantire gol e giocate alla squadra di Pioli. I nomi che sono segnati sul taccuino di Paolo Maldini sono due giovani che sono riusciti a mettersi in evidenza in questo inizio di stagione nel campionato olandese e non solo.

Il primo possibile obiettivo rossonero risponde al nome di Danilo Pereira da Silva, 21 anni, brasiliano. Di proprietà dell’Ajax, si sta facendo le ossa nel Twente, dimostrando di meritare un’opportunità anche il giovane attaccante sta sfruttando a pieno: otto gol in otto partite e le big che iniziano a guardare con attenzione le sue prestazioni.

Ancora più interessante il nome di Lassina Traorè: 19 anni, dello Burkina Faso, cresciuto nel vivaio dei Lancieri. Proprio con l’Ajax ha dimostrato in questo inizio di stagione di poter dire la sua anche tra i ‘grandi’: cinque reti in campionato, una in Champions League e la sensazione di trovarsi di fronte il nuovo gioiello della scuderia olandese. Il Milan lo guarda e pensa (anche) a lui come al bomber del futuro.