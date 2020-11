Calciomercato Juventus, porte aperte per Haaland: parla il padre

Il padre di Erling Haaland non chiude le porte ad un addio al Borussia Dortmund. Il centravanti norvegese piace anche alla Juventus

Erling Haaland non smette di segnare. L’avvio di stagione con la maglia del Borussia Dortmund non è passato ovviamente inosservato con 11 gol in 11 presenze. Il calciatore, che sta facendo le fortune della squadra tedesca, piace ai migliori club europei. Ormai da tempo Real, Manchester United, City e anche Juventus hanno messo gli occhi sul centravanti classe 2000.

In merito al futuro di Erling ha parlato il padre, Alf-Inge a ‘Sport1’: “Quando giochi bene è logico che i grandi club bussino alla tua porta ma qui stiamo parlando di speculazione – ammette Haaland – Abbiamo firmato un lungo contratto con il Dortmund e il BVB ha una squadra fantastica per Erling al momento Non cerchiamo altro.

PORTE APERTE – “Non sai mai cosa può succedere, penso che abbia voglia di vincere dei trofei con il Borussia. Questo è il suo obiettivo. Erling può ancora ottenere molto in Germania e fare grandi progressi”.

