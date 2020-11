Al termine della sfida vinta contro la Danimarca, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku si è soffermato sul compagno Erilksen

Romelu Lukaku tende la mano a Christian Eriksen dopo la sfida vinta dal suo Belgio contro la Danimarca. Visto il momento di difficoltà del compagno, il gigante di Conte ai microfoni di ‘Kanal 5’ ha servito l’assist al centrocampista dell‘Inter: “Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lukaku ha quindi proseguito: “Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra”.

