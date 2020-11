Nations League, Italia alle Final Four: ecco date e partecipanti

Con la vittoria contro la Bosnia, l’Italia si è qualificata alle Final Four della Nations League: ecco quando si disputerà e chi affronteranno gli azzurri

Termina la fase a gironi della Nations League. L’Italia è una delle quattro qualificate che si sfideranno l’anno prossimo per aggiudicarsi la vittoria della competizione. Le altre tre sono Francia, Spagna e Belgio, vincitrici dei rispettivi gironi. La Final Four si disputerà in Italia nell’ottobre del 2021, tra Milano e Torino. L’edizione di due anni fa venne vinta dal Portogallo, che giocò in casa.

La Spagna si è qualificata ieri, battendo per 6-0 la Germania. L’Italia ha passeggiato in Bosnia, concretizzando il primo posto nel girone A. Senza particolari affanni vittorie anche per Francia -che ha avuto la meglio sul Portogallo- e Belgio. Le semifinali della Final Four si disputeranno tra il 6 e il 7 ottobre, mentre sia la finale 3°/4° posto, sia la finalissima, si terranno il 10 ottobre.

