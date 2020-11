Roberto De Zerbi è tra gli allenatori italiani più interessanti del momento: sono tanti i gioielli del Sassuolo che fanno gola alle big

Il suo Sassuolo continua a stupire, a divertire ma soprattutto sta crescendo nei risultati. Almeno questo inizio di stagione ha dimostrato questo, che la squadra di Roberto De Zerbi è anche cinica e matura. I neroverdi sono secondi in classifica e imbattuti, con il miglior attacco del campionato. Tanto del merito va all’ex tecnico del Benevento, che si coccola i suoi gioielli e soprattutto non si pone limiti: “Vogliamo l’Europa ma in questo momento non firmo per il quarto posto. E’ un campionato anomalo, le coppe ogni settimana incidono moltissimo. Non credo che si ritroverà una normalità prima dell’anno nuovo. Noi dobbiamo approfittarne. In ogni caso senza Europa il ciclo di questo gruppo sarebbe concluso e l’anno prossimo si dovrebbe partire con basi nuove, ma non è detto che me ne vada”.

Sassuolo, De Zerbi scatenato: “Locatelli il migliore in Italia, solo Messi meglio di Boga”

Poi De Zerbi – intervistato da ‘La Repubblica’ – parla dei suoi top player: “Boga nell’uno contro uno viene dopo Messi e poi… dovrei pensarci. Locatelli è il miglior centrocampista italiano e ha sovrastato Wijnaldum in Nazionale. Qui aspettiamo i giocatori. Berardi è consapevole che è anche l’ambiente a conferirgli la forza che ha, la sua permanenza felice al Sassuolo va contro le regole. Io un filosofo? No, sono un martello”. L’allenatore del Sassuolo parla anche del suo passato al Milan: “Costacurta e gli altri vecchi draghi della difesa mi lasciavano certi tatuaggi! Nei tre anni a Milanello ero un bambino al parco giochi: vedere da vicino Baggio, Savicevic, Weah. Il club poi seguiva i miei risultati scolastici con severità. Valevo più di tre partite in Serie A ma ne ho meritate tre, non cambiavo posizione volentieri”

