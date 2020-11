Calcio, UFFICIALE: Mascherano annuncia il ritiro | “Ho dato tutto”

Javier Mascherano ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all’età di 36 anni. L’ex centrocampista ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Estudiantes

E’ arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Javier Mascherano. Il mediano argentino ha deciso ufficialmente di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 36 anni, dopo aver vestito in carriera le pesanti maglie di club come Barcellona e Liverpool. L’ormai ex centrocampista ha giocato con l’Estudiantes in questa stagione. Ha comunicato la decisione a media e tifosi dopo la sconfitta del suo club contro l’Argentinos Jrs. In questa stagione, aveva collezionato solo sette presenze, realizzando zero gol.

Ritiro Mascherano, le motivazione della decisione

Il mediano ha parlato in conferenza stampa, esponendo la sua scelta: “Annuncio il mio ritiro dal calcio giocato. Voglio ringraziare la società per avermi concesso di finire la carriera in patria, in Argentina“. Il difensore spiega le sue motivazioni: “E’ arrivato il momento di dire basta. Mi sono accadute diverse cose negli ultimi mesi: la cosa più giusta è smettere ora. Ho vissuto la mia professione al 100%, dando il massimo”.

