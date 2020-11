Calciomercato Inter, insidia Napoli: il terzino arriva con lo sconto

Inter e Napoli a gennaio potrebbero intervenire sulle fasce: è caccia ad un terzino e per Junior Firpo il Barcellona è pronto allo sconto

Junior Firpo continua ad essere un obiettivi di Inter e Napoli. Le due società italiane pensano al terzino del Barcellona dalla scorsa estate ma a gennaio i tempi potrebbero essere maturi per far andare a segno l’assalto. Il 24enne è fuori dai piani di Koeman, che lo ha impiegato soltanto per 29 minuti in questo inizio di stagione. Junior Firpo, insieme a Umtiti, Fernandes e Braithwaite, rappresenta le quattro possibili partenze di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la rivelazione:”Conte non vuole nessuno dei due”

Per il brasiliano il Barça ha fissato un prezzo di venti milioni di euro, cifra che né Inter, né Napoli sono pronte a sborsare. Così, secondo quanto riferisce ‘sport.es’, il club calatano potrebbe prendere anche in considerazione l’idea di un prestito con diritto di riscatto ad un prezzo inferiore. Novità sono attese nelle prossime settimane.