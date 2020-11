Ancora senza squadra, Balotelli ha ricevuto la chiamata del Vasco da Gama, ma non solo: ore decisive in Europa

Obiettivo principale della nuova proprietà del Vasco da Gama, Mario Balotelli non ha ancora dato una risposta definitiva al club brasiliano in attesa di una chiamata importante dall’Europa. In tal senso, una soluzione che sembra destinata a tornare di moda è quella che conduce in Turchia. Secondo ‘fotomac.com.tr’, infatti, ci sarebbe da registrare un importante ritorno di fiamma del Besiktas per l’ex attaccante del Brescia. Una soluzione che non dispiacerebbe affatto al calciatore, ma che necessita del via libera da parte dell’allenatore Sergen Yalcin. Secondo il media turco, infatti, già in passato il tecnico 48enne avrebbe bloccato l’arrivo di Super Mario. Ragion per cui di recente la dirigenza bianconera ha riavviato i colloqui con il mister per conoscere le sue intenzioni.

