Cronaca e tabellino della sfida vinta dall’Italia Under 21 contro i pari età del Lussemburgo. Scamacca protagonista con una doppietta

Serata tranquilla per l’Italia Under 21 di Nicolato che asfalta con un nettissimo 4-0 a domicilio i pari età del Lussemburgo andando così a collezionare tre punti importanti utili a strappare matematicamente il pass per l’Europeo di categoria. Pratica già ben indirizzata nel primo tempo con due reti del bomber del Genoa, Gianluca Scamacca che conferma l’ottimo momento di forma anche con la maglia della nazionale. A concludere l’opera sono poi Pinamonti e Marchizza a metà ripresa per il poker definitivo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tabellino Lussemburgo-Italia Under 21

Reti: 15′ e 29′ Scamacca, 55′ Pinamonti, 66′ Marchizza

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Ottele; Dzogovic, D’Anzico, Osmanovic, Schimt; Latic, Duriatti (87′ Ostrovski); Schaus (70′ Bernardy), Prudhomme, Avdusinovic (78′ Rossler); Curci (78′ Coopmans). All. Cardoni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega (46′ Ricci), Rovella, Frattesi (87′ Maleh), Sala (46′ Frabotta); Sottil (46′ Pinamonti), Scamacca (78′ Raspadori). All. Nicolato

Ammoniti: Latic, Sala, Pobega, Gabbia, Pinamonti