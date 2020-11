SONDAGGIO CM.IT | Juventus, Sergio Ramos sogno impossibile

Impazza il caso Sergio Ramos in casa Real Madrid, oggi abbiamo chiesto ai nostri follower se sarà possibile vederlo nella Juventus

Continua a tenere banco la questione Sergio Ramos all’interno del Real Madrid: il centrale spagnolo è alle prese con il rinnovo e le trattative sono in fase di stallo. Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai followers del profilo ‘Twittter’ di ‘Calciomercato.it‘, se sarà possibile vedere il capitano delle ‘Merengues’ con la maglia della Juventus nei prossimi anni. Secondo il 51,4% dei votanti, Sergio Ramos non diventerà bianconero perché riuscirà ad accordarsi con il Real Madrid per il rinnovo. Oltre a questa grande maggioranza, per il 20% di chi ha espresso la propria opinione, il centrale spagnolo raggiungerà Cristiano Ronaldo a Torino.

Infine, la restante percentuale è divisa in questo modo: per il 17,6% Sergio Ramos lascerà il Real per andare a giocare in Cina o negli USA, mentre per il 10,8% accetterà la corte del PSG.