Italia, UFFICIALE: Zaccagni lascia già il ritiro

È durata pochissimo l’avventura in nazionale di Mattia Zaccagni che lascia il ritiro per far ritorno a Verona

Si è già conclusa la prima convocazione in nazionale di Mattia Zaccagni, chiamato da Mancini nel folto gruppo azzurro ma nemmeno in panchina ieri nella vittoria contro l’Estonia. Il centrocampista offensivo del Verona non sarà a disposizione per le prossime due sfide come si apprende dal comunicato della FIGC: “Al gruppo degli Azzurri si sono aggiunti Francesco Acerbi e Nicolò Barella. Tornano a casa invece Vincenzo Grifo e Mattia Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro per fare rientro presso i club di appartenenza”.

