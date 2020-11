Le dichiarazioni di Alberigo Evani dopo il 4-0 rifilato in amichevole all’Estonia

“Sapevamo di non poter sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere”. Lo ha detto Alberigo Evani dopo il poker rifilato all’Estonia nell’amichevole andata in scena all”Artemio Franchi’ di Firenze. “Abbiamo provato a fare la partita, qualcosa sicuramente si è visto anche se potevamo far meglio, specie in fase di pressing – ha aggiunto ai microfoni di ‘Rai Sport’ l’assistente tecnico del CT Mancini, assente perché positivo al Covid-19 – Com’era la catena di comando? C’è stato questo collegamento tra Mancini, Vialli e me. Gianluca ha fatto quello che faccio di solito io, comunque è andato tutto bene. Cinque esordi stasera (tra questi Pellegri, ndr), questo è sicuramente un bel segnale. Li ho avuti nelle giovanili, quindi la soddisfazione è doppia”.

L’Italia potrebbe ritrovare Mancini – “Abbiamo bisogno della sua personalità e del suo carisma“, ha detto Evani – domenica al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, nella gara contro la Polonia valevole per la quinta giornata di Nations League.

