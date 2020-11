Amichevole, Italia-Estonia 4-0: Grifo brilla, Bernadeschi e Orsolini gol

L’Italia batte in amichevole l’Estonia: formazione sperimentale, segnano Grifo (doppietta), Bernardeschi e Orsolini

Quattro gol e pochi problemi. L’Italia, senza Mancini a casa per il Covid, batte 4-0 l’Estonia in amichevole e lo fa con una formazione sperimentale con molte facce nuove. Brilla Grifo, autore del gol che ha sbloccato l’incontro e di quello che ha chiuso il match (su calcio di rigore). In mezzo, al 27′ del primo tempo, la rete di Bernardeschi. Con il 10 sulle spalle, il calciatore della Juventus ha giocatore una buona gara, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nel finale, Orsolini si procura e trasforma un altro calcio di rigore. Bene la retroguardia che non ha mai subito gli attacchi avversari: praticamente inoperoso Sirigu.

ITALIA-ESTONIA 4-0: 14′ Grifo, 27′ Bernardeschi, 75′ Grifo rig. , 86′ Orsolini rig