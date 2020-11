Calciomercato Inter, sguardo al futuro: occhi su Svanberg

L’Inter guarda al futuro e osserva con attenzione i progressi di Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna

Sguardo sul futuro per il centrocampo. L’Inter starebbe infatti concentrandosi con attenzione su innesti futuri e in questo senso nel mirino della società nerazzurra sarebbe finito Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese classe 1999 è una delle note più positive in questo complesso inizio di stagione del Bologna e il club nerazzurro, stando a quanto riferisce ‘Sportmediaset’, starebbe seguendo con attenzione i progressi del giovane scandinavo.

Nel corso di questa stagione, Svanberg ha collezionato sei presenze in Serie A, con un gol e un assist all’attivo. L’Inter studia con attenzione il suo profilo e non è escluso che se il ragazzo dovesse continuare a fare bene non possa diventare un concreto obiettivo dei nerazzurri nel prossimo mercato estivo.

