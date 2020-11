Prandelli è il nuovo allenatore della Fiorentina: si è presentato alla stampa con un retroscena

Giornata di presentazione per Cesare Prandelli come nuovo allenatore della Fiorentina: inizia il suo nuovo ciclo e lo fa con un retroscena. L’ex Ct della nazionale, infatti, ha raccontato il modo in cui è venuto a sapere di essere entrato nella rosa dei possibili candidati alla panchina viola, non senza ringraziare prima il suo predecessore: “Mi fa piacere ringraziare Iachini: ci siamo incontrati e salutati, con un po’ di imbarazzo perché non pensavo di poter arrivare qui al suo posto”.

Poi il retroscena, con protagonista un suo ex presidente: “Fino a qualche settimana fa non pensavo di poter essere un papabile, perché avevo letto davvero tanti nomi tra i candidati: però poi ho ricevuto una telefonata, una settimana fa, e lo voglio dire perché mi ha sorpreso e stupito, oltre che commosso. Mi ha chiamato il presidente Preziosi a mezzanotte dicendomi che aveva parlato molto bene di me con la Fiorentina e se fossi pronto a questa nuova avventura. Volevo ringraziarlo pubblicamente”.

