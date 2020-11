Coronavirus, Brusaferro: “In Italia Rt a 1,7. Serve portarlo a 1”

Nuovi aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 in Italia da parte dell’ISS

Nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico del Covid-19 tenuta dall’Istituto superiore di sanità, il presidente Silvio Brusaferro è intervenuto per commentare l’attuale situazione italiana: “Siamo in un Paese a scenario 3. Il nostro Rt è di 1,7, con un intervallo di confidenza di 1,5. Sicuramente ha dimostrato un rallentamento nella crescita, ma per poter ridurre i casi dovremmo riuscire a portarlo sotto l’1”.

Un’analisi che riguarda anche le Regioni, con tutte quelle italiane che sono, per l’appunto, con un Rt superiore a 1, con alcuni casi addirittura superiori a 2: “Tutti i sistemi per combattere il virus vanno bene, ma la battaglia per riportare l’epidemia a una dimensione sostenibile passa dai comportamenti quotidiani di ognuno di noi: l’utilizzo delle mascherine, l’adeguata igiene e il mantenimento delle distanze sono le chiave di lettura per riportare la curva a una dimensione contenuta”.

