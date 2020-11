Milan, per la difesa spunta il nome del bosniaco Ahmedhodzic, ma è guerra aperta tra il padre e l’agente del giocatore

Tra i tanti papabili nomi per la difesa del Milan, il club rossonero guarda anche in Svezia. Il club rossonero sarebbe infatti una delle papabili pretendenti ad Anel Ahmedhodzic, difensore centrale bosniaco, ma nato in Svezia, classe 1999. Il giocatore del Malmo, che il Milan sta seguendo con interesse piace molto ad altre importanti compagini europee come Psv Eindhoven e Chelsea, ma sembra esserci una guerra aperta tra il padre e l’agente del giocatore, Markus Rosenberg.

Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire quasi 8 milioni di euro, mentre il Milan resta vigile. In tutto questo però il padre del ragazzo non ha nascosto il proprio disappunto sull’operato dell’agente: “Anel vuole andare via a fine stagione, ma lui non sta facendo il suo lavoro. Ha detto al Chelsea che non andrà lì. Io l’ho informato del fatto che Federico Pastorello vuole collaborare con lui come intermediario. Sono molto deluso, perché il ragazzo vuole andare all’estero, ma lui non sta facendo il suo lavoro” ha dichiarato il padre del ragazzo a ‘Kvallspoten’.

