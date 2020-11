Uscito all’intervallo della sfida pareggiata contro il Verona, Alexis Saelemaekers non potrà giocare le prossime sfide del Belgio. L’esterno è infortunato

È durata solamente un tempo la gara di Alexis Saelemaekers contro il Verona. Al suo posto è entrato Rebic nell’intervallo per provare a raddrizzare una situazione complicata. Il giovane esterno di Pioli è stato inoltre convocato anche dal Belgio che però con una breve nota ufficiale sui propri canali social ha fatto sapere che Saelemaekers farà ritorno in Italia in queste ore e non potrà giocare le prossime sfide con la nazionale a causa di un infortunio. Sorte identica è toccata anche ai compagni Trossard e Van Crombrugge.

