Milan-Verona, Pioli già sott’accusa: “Dimettiti”

Stefano Pioli è considerato il colpevole del risultato del primo tempo di Milan-Verona: i tifosi lo attaccano e chiedono le dimissioni

Dopo la sconfitta contro il Lille in Europa League, il Milan è partito male anche con il Verona. I rossoneri sono andati sotto di due gol (Barak e Zaccagni) poi Kessie ha riaperto il match. La prestazione nella prima frazione di gioco non è però piaciuta molto ai tifosi rossoneri che hanno indivuato in Stefano Pioli il colpevole della settimana sottotono. C’è chi lo accusa per alcune scelte di formazione, ma anche chi ne chiede le dimissioni e alcuni tifosi che si domanda: “Quando di pensa al dopo Pioli?”

Alcuni tweet su Pioli e Milan-Verona:

Cominciamo a pensare al dopo Pioli? #MilanVerona — emichir (@emichir) November 8, 2020

il crollo del milan nell”ultina settimana paragonabile solo a quello di donald trump spero solo come lui anche stefano pioli non riconosca la sconfitta — luca pisapia (@ellepuntopi) November 8, 2020

Pioli all’inter fece la stessa cosa, filotto di vittorie poi crollo verticale… ciò che temevo si è verificato purtroppo #MilanVerona — Lorenzo1899 (@28_05_2003) November 8, 2020