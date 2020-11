Genoa-Roma, Fonseca: “Che carattere, ma non basta per la Champions”

Paulo Fonseca è soddisfatto dopo la vittoria in casa del Genoa per 3-1: le parole del tecnico portoghese

Paulo Fonseca centra il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato. In casa del Genoa la Roma vince 3-1 con una tripletta di uno straordinario Mkhitaryan. Nel postpartita il tecnico portoghese mostra la sua soddisfazione: “È stata una vittoria di carattere, sempre con un atteggiamento forte. Nell’unico errore che abbiamo fatto loro hanno segnato. Dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine, era importante dopo il terzo gol difendere bene. Sono contento della personalità e del carattere della squadra”, le sue parole a ‘Dazn’.

Oggi c’era Borja Mayoral al posto di Dzeko: “Ha fatto una buona partita, ha lavorato molto. Quando abbiamo cambiato con Cristante abbiamo fatto meglio, ma Borja ha preso quasi sempre decisioni buone, ha sbagliato un gol ma è normale. Champions? Dobbiamo pensare partita per partita, non basta una vittoria. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione”. Infine sul ricorso per lo 0-3 a tavolino col Verona: “È un errore, ma non abbiamo avuto nessun vantaggio da questo”.