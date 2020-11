Milan-Verona chiude il programma della settima giornata di Serie A, Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale

Abbordata e affondata dal Lille, l’Invencible Armada del Milan spera di riprendere la rotta in campionato nel posticipo della settima giornata di Serie A. Di fronte si troverà una delle squadre più solide del campionato che anche in questo avvio di stagione sta confermando le buone impressioni dello scorso anno. Con 11 punti, il Verona cercherà l’impresa per non perdere contatto con le zone nobili della classifica e in caso di successo si porterebbe a soli due punti dai roosoneri. Pioli dovrà vedersela con la miglior difesa del campionato (appena 3 reti subite) e spera nell’inesauribile vena realizzativa di Ibrahimovic per scardinarla. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Verona

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, R.Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:Milan 16 punti, Sassuolo 15, Roma e Napoli 14, Juventus 13, Atalanta 13, Inter 12, Verona 11, Lazio 11, Sampdoria 10, Cagliari 10, Fiorentina 8, Spezia 8, Bologna 6, Parma 6, Benevento 6, Genoa 5, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2