Inter, UFFICIALE: nuovo caso di covid | Positivo Daniele Padelli

L’Inter ha annunciato il contagio di Daniele Padelli, risultato positivo al covid-19. Sono 13 i giocatori attualmente positivi in Serie A

Il covid-19 torna a colpire in casa Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato oggi che il portiere Daniele Padelli è risultato positivo al covid-19 in seguito ai controlli effettuati in vista del match di domani pomeriggio tra nerazzurri e Atalanta. Il giocatore, come chiarito dalla società, è totalmente asintomatico e seguirà da oggi le procedure previste dal protocollo. Sono 13, quindi, i calciatori positivi in questo momento nel campionato italiano.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Italia, UFFICIALE: il ct Mancini è positivo al Covid!

Covid, Conte: “Tre fasce oppure sbattiamo contro lockdown generale”