Covid, Conte: “Tre fasce oppure sbattiamo contro lockdown generale”

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato delle ultime misure per limitare il contagio da covid e delle polemiche che hanno causato

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera’, tornando sulla decisione di dividere l’Italia in tre fasce di rischio e sulle polemiche che ha causato: “Rifiutare questo meccanismo significa portare il paese a sbattere contro un lockdown generalizzato […] non facciamo questo a cuor leggero, solo così possiamo contrastare il covid”.

Sull’ultimo bollettino, ha aggiunto: “Il virus corre sempre e dobbiamo assolutamente fermarlo. È per questa ragione che abbiamo introdotto via via dei “riduttori di velocità” con i primi Dpcm. Quando si obietta che la mascherina obbligatoria all’aperto e al chiuso non ha sortito effetti, rispondo che i contagiati, i decessi, i malati in terapia intensiva senza quest’obbligo sarebbero stati molti di più”.

Sul Natale che ci attende, Conte è stato molto cauto: “Non immagino feste natalizie con baci e abbracci, cenoni e tombolate. Spero ci guadagneremo un po’ di serenità e che l’economia potrà marciare a pieno regime”.

