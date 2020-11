Atalanta-Inter, Conte cambia: fuori due nuovi acquisti

Antonio Conte medita due cambi a sorpresa per la sfida Atalanta-Inter: due nuovi acquisti potrebbero finire in panchina

L’Inter vuole ripartire e per farlo deve superare un ostacolo non semplice come l’Atalanta di Gasperini reduce dal pesante ko Champions contro il Liverpool. Non è andata meglio alla squadra di Conte sconfitta dal Real Madrid dopo aver pareggiato contro il Parma in casa. Proprio per questo il tecnico dei salentini medita degli aggiustamenti di formazione. A farne le spese, secondo quanto riportato da ‘Top Calcio 24’, potrebbero essere due nuovi acquisti nerazzurri.

Contro i bergamaschi, infatti, Hakimi e Vidal sono destinati a partire dalla panchina contro la Dea, con Conte che pensa di schierare Skriniar nel terzetto di difensori, con D’Ambrosio che tornerebbe sulla fascia e Gagliardini in mezzo al campo (per quest’ultimo, se nuovo tampone sarà negativo). Una doppia esclusione che arriverebbe dopo le prestazioni non certo eccellenti dei due a Madrid in Champions.