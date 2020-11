Serie B, UFFICIALE: ecco la VAR, sarà disponibile da gennaio

La VAR arriva in Serie B: l’assemblea di oggi ha deciso l’introduzione della tecnologia in tutti i match della cadetteria a partire da gennaio

La VAR sbarca in Serie B. Lo ha deciso oggi l’assemblea di Lega B, svolta in videoconferenza con tutti i club. Questo il commento di Marco Balata, riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Si tratta di una deciione epocale che rende il nostro campionato sempre più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi”. Fino a questo momento, la tecnologia si utilizzava soltanto in occasione dei playoff: da gennaio, quindi, tutti match della cadetteria podranno contare sullo strumento che sta rivoluzionando il calcio.

