Torino, infortunio Belotti: il comunicato ufficiale del club granata

Torino, ecco le condizioni di Belotti dopo l’infortunio accusato ieri contro la Lazio: il comunicato ufficiale

Il Torino tira un sospiro di sollievo per Andrea Belotti. Il ‘Gallo’, ieri, è uscito dal campo malconcio contro la Lazio per problemi a un ginocchio. Si temeva un lungo stop ma il comunicato stampa reso noto dal club granata ha chiarito che si tratta di un semplice trauma contusivo. Dunque, terapie oggi per il giocatore, nel tentativo di recuperarlo per il cruciale match di mercoledì con il Genoa, recupero della gara non disputata un mese fa per l’emergenza Covid che aveva colpito i rossoblu’.