Calciomercato Juventus, la certezza: “Haaland via dal Borussia Dortmund”

Erling Haaland è ambito dai principali club europei e il suo futuro sembra essere lontano dal Borussia Dortmund

Non resterà a lungo al Borussia Dortmund Erling Haaland. Il bomber norvegese è tra i calciatori più ambiti a livello europeo e presto potrebbe approdare in un top club. Ne è convinto anche Lothar Matthaus che a ‘Sky Deutschland‘ dice la sua sul futuro del calciatore: “Il Borussia è tra le prime dieci squadre in Europa, ma ce ne sono 5-6 migliori ed è lì che prima o poi andrà. Penso ai grandi club, non al Bayern Monaco che ha Lewandowski per ancora un paio di anni e Haaland lascerà prima il Dortmund. Ci sono il Barcellona, il Real Madrid, le due squadre di Manchester oppure il Liverpool con Kloop che cerca il successore di Firmino”.

Un elenco nel quale manca la Juventus che è comunque tra le pretendenti del norvegese. Dopo aver sfiorato il suo acquisto lo scorso gennaio, i bianconeri continuano a seguire le gesta di Haaland, pronti a far partire l’assalto.