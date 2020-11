Serie A, Udinese-Milan 1-2: Ibrahimovic fa volare il ‘Diavolo’

Gol e spettacolo nel lunch match di Serie A. Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Udinese-Milan

Dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli ha prontamente ripreso la propria marcia in campionato andando ad espugnare Udine al termine di una gara ben più complicata del previsto ed aperta al 18′ da un bel gol di Kessie, abile a chiudere col destro un assist al bacio di Ibrahimovic. La reazione dei bianconeri non tarda ad arrivare e dopo gli assalti di fine primo tempo produce il momentaneo pareggio di de Paul su calcio di rigore agli albori della ripresa. A decidere la sfida alla fine è però il solito Ibra che con un’acrobazia traduce in rete un pallone vagante in area di rigore portando il Milan a quota 16 punti in classifica.

Udinese Milan 1-2: tabellino

RETE: 18′ Kessié, 48′ rig. De Paul, 83′ Ibrahimovic

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen (82′ Bonifazi), De Maio, Becão, Samir; de Paul, Arslan (63′ Makengo), Pereyra (82′ Forestieri); Pussetto, Okaka (70′ Lasagna), Deulofeu (70′ Ouwejan). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Nuytinck, Molina, Zeegelaar, Ter Avest, Nestorovski. Allenatore: Gotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (71′ Dalot), Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer (57′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (57′ Brahim Diaz), Çalhanoğlu (88′ Krunic), R. Leão (71′ Rebic); Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Kalulu, Hauge, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

AMMONITO: 12′ Theo Hernandez, 24′ Becao, 38′ Arslan

ARBITRO: Di Bello

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 16 punti; Atalanta** 12; Napoli*, Sassuolo e Inter** 11; Juventus e Sampdoria 9; Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari** e Lazio 7; Benevento e Bologna** 6; Spezia e Parma** 5; Genoa 4; Udinese** 3; Torino e Crotone** 1

* un punto di penalizzazione

** una gara in più