PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SASSUOLO: flop Osimhen, vola Boga

Napoli sprecone e punito, il Sassuolo vola. Bocciati Osimhen e Mertens, prova importante per Raspadori e Boga

NAPOLI

Ospina 6: molto positivo nelle circostanze nelle in cui viene chiamato in causa, incolpevole sulla trasformazione dal penalty di Locatelli

Di Lorenzo 4.5: si vede pochissimo, come già è accaduto nelle ultime gare, in fase di spinta. Ingenuo nel fallo commesso su Raspadori che poi porta al calcio di rigore dello 0-1

Manolas 5.5: Un’ammonizione da frustrazione dopo il gol subito, ma anche un apporto fondamentale per la tenuta della retroguardia. Prestazione macchiata, però, dall’errore sullo 0-2 neroverde nel finale.

Koulibaly 6.5: la chiusura su Raspadori all’8′ vale come un gol, gara senza sbavature e di buona partecipazione alla manovra

Hysaj 6.5: si propone con continuità, costringendo Muldur a rincorrerlo e non offendere. Esce senza demeriti (dal 25′ st Mario Rui 6: cerca di aumentare la qualità dell’ultimo passaggio)

Fabian 5: primo tempo sotto tono, si fa neutralizzare da Consigli un rigore in movimento poco dopo la mezz’ora. Non cambia l’inerzia della sua partita nella ripresa, tanto movimento, pochi bagliori

Bakayoko 6: fa la differenza in mediana, rubando palloni con una naturalezza impressionante. Continua anche nel secondo tempo il suo incessante lavoro

Politano 5: cerca di fungere da riferimento per la costruzione, costruisce qualche buono spunto, ma resta evanescente nella sua performance (dal 32′ st Zielinski 5.5: torna dopo la lunga assenza si vede, si percepisce il ritardo di condizione)

Mertens 5: apre il valzer delle occasioni con un mancino a giro e da seconda punta giostra in modo basculante con Osimhen a fargli da riferimento, ma con il passare dei minuti scompare dal gioco(dal 25′ st Elmas 5: al rientro dopo il Covid, si allinea al mood dei compagni e ci mette sempre un tocco di troppo

Lozano x: giostra a sinistra, al posto di Insigne, in quella che viene indicata come la sua posizione naturale. Con naturalezza, bisogna dirlo, sfodera una prova assolutamente insufficiente (dal 20′ st Petagna 6: sgomita, lotta, ma non gli viene servito un solo pallone giocabile)

Osimhen 5: al 10′ arriva il saggio di quello che di buono e di meno buono può fare. Intercetta con una velocità disarmante il pallone toccato da Consigli, ma si fa neutralizzare dal portiere neroverde la successiva, semplice, conclusione. Si ripete alla mezz’ora, recupero palla bruciante, slalom, ma conclusione sbagliata. Nel secondo tempo lamenta anche un rigore non concesso, prologo dello 0-2 neroverde

All. Gattuso 5: prima sconfitta sul campo. Il Napoli sceso in campo è lento nella circolazione, sprecone in troppe circostanze, ingenuo nel subire il rigore. Paga anche colpe non sue, ma De Zerbi vince il confronto tattico

SASSUOLO

Consigli 7: rischia tantissimo su Osimhen in avvio, ma se la cava con un riflesso importante. Bellissima la parata su Fabian Ruiz, pazzesco su Osimhen, anche se a gioco fermo

Ayhan 6: schierato a sorpresa, è l’uomo che consente a De Zerbi di impostare a tre in fase di possesso, soffre prima Lozano, poi Osimhen, cresce nella ripresa

Chiriches 6: buona tecnica di base, ma va in difficoltà nell’uscita sulla pressione del Napoli. Tiene bene nella ripresa (dal 42′ st Marlon sv)

Ferrari 6: argina Politano alla meglio, sale di rendimento con il passare dei minuti

Rogerio 6.5: schierato a tutta fascia, si rende pericoloso con qualche sgroppata interessate. Combatte quando c’è da difendere

Lopez 7: schierato in mediana, fatica nella fase di non possesso, ma quando ha la palla sa sempre cosa fare e si prende anche la gioia dello 0-2, con il Napoli fermo a protestare

Locatelli 7: non sbaglia un cambio gioco, un’assicurazione dargli palla. Trasforma con freddezza il rigore. Un giocatore che ha vissuto una crescita esponenziale che il ct Mancini non ignorerà

Muldur 6.5: chiamato a fungere da esterno alto, è consapevole che è tenuto soprattutto a coprire e raddoppiare su Lozano (dal 35′ st Kyriakopoulos sv)

Traore 6.5: quando parte, riesce a creare più di un patema alla difesa azzurra, partecipa con costanza alla fase difensiva (dal 22′ st Defrel 6: lotta nel finale)

Boga 7: rientra e dimostra quanto è mancato. Scatti e dribbling restano imprevedibili per gli avversari (dal 35′ st Obiang sv)

Raspadori 7.5: si procura il calcio di rigore dello 0-1, lotta tra Koulibaly e Manolas, mette un altro tassello importante nella sua crescita (dal 42′ st Bourabia sv)

All. De Zerbi 7: c’è, ancora, chi pensa che possa essere “troppo offensivo”. De Zerbi dimostra, anche al San Paolo, la sua evoluzione, quella di una squadra che sa anche gestire i tempi della gara, oltre ad aver perfettamente interiorizzato i meccanismi

Arbitro Mariani 5: nel finale sembra netta la trattenuta di Marlon su Osimhen e non ricorre al Var per rivedere il potenziale episodio da rigore

TABELLINO

NAPOLI-SASSUOLO 0-2

MARCATORI: 13′ st rig. Locatelli, 50′ st Maxime Lopez

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (25′ st Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (27′ st Zielinski), Mertens (25′ st Elmas), Lozano (20′ st Petagna); Osimhen. All. Gattuso.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (43′ st Marlon), Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Muldur (36′ st Kyriakopoulos), Traorè (23′ st Defrel), Boga (36′ st Obiang); Raspadori (43′ st Bourabia). All. De Zerbi.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Locatelli (S), Manolas (N), Bourabia (S), Ospina (N)