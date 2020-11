Calciomercato Torino, finale shock: Giampaolo traballa

Panchina a rischio per Marco Giampaolo. L’ex Milan ha perso ancora una volta con il suo Torino. La Lazio si è imposta allo scadere

Sconfitta clamorosa per il Torino di Giampaolo. I granata sono stati battuti dalla Lazio, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A, per 4 a 3. Belotti e compagni sono stanti rimontati in pieno recupero dal rigore di Ciro Immobile e da un gol di Caicedo.

Il Torino dopo cinque partite ha così solamente un punto in classifica, frutto del pareggio contro il Sassuolo e di ben quattro sconfitte. La posizione di Giampaolo si fa davvero complicata e mercoledì si recupera il match contro il Genoa. Domenica, poi, prima della pausa per le nazionali, ci sarà la sfida salvezza con il Crotone.

Per Giampaolo il tempo sembra davvero scaduto. Con la sosta che arriva non riuscire a portare almeno una vittoria a casa sarebbe davvero pericoloso.

