Lazio, UFFICIALE: “Positivi alcuni componenti gruppo squadra”

È arrivato l’atteso comunicato della Lazio riguardo alla situazione Covid: la nota ufficiale della società

Lazio in piena emergenza anche per la trasferta di Torino, in programma domani alle ore 15. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! Il club biancoceleste ha appena diramato una nota ufficiale nella quale comunica che “dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e lazio – aggiunge la nota – I soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico”.

