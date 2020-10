Serie A, Inter-Parma 2-2: Perisic all’ultimo riprende un super Gervinho

Pareggia all’ultimo respiro l’Inter a ‘San Siro’ contro il Parma: alla doppietta di Gervinho rispondono Brozovic e Perisic

Si salva nel recupero l’Inter, grazie al colpo di testa di Perisic. Il croato recupera una partita che si era messa molto male per il club meneghino: la doppietta di Gervinho ha tenuto gli Emiliani in vantaggio fino al 92esimo minuto. Nel primo tempo la partita si è giocata a senso unico, con i nerazzurri che hanno costretto il Parma nella propria trequarti. Dopo 45′ sono addirittura 10 i calci d’angolo battuti dalla compagine di Antonio Conte. Nonostante questo, però, sono pochissime le occasioni create dall’Inter orfana di Lukaku. L’assenza del bomber belga appare come una presenza ingombrante nella manovra dei nerazzurri: poche alternative e senza il proprio numero ‘9’ anche le occasioni da gol calano drasticamente.

E allora nella ripresa, alla prima vera occasione dei ‘Ducali’, l’Inter passa in svantaggio. Palla in profondità per Gervinho che, sfuggito alla marcatura nerazzurra, calcia al volo e batte Handanovic. La reazione dei nerazzurri è immediata, ma spuntata: l’intenzione è quella giusta, ma l’assenza di una prima punta di peso grava sulla pericolosità della compagine meneghina. E così è ancora il Parma a trovare il gol al 62esimo: ci pensa sempre Gervinho, che si inserisce alle spalle della retroguardia nerazzurra e infila il pallone in rete. Passano due minuti ed i cambi di Conte portano subito i loro frutti: scorribanda di Brozovic, che calcia dal limite e accorcia le distanze. Il forcing dei nerazzurri costringe gli emiliani nella propria area di rigore fino all’ultimo istante. Ed è proprio all’ultimo che Perisc riesce a trovare la rete del pareggio. Malumore dei tifosi nerazzurri su Antonio Conte.

Inter-Parma 2-2, Tabellino e Classifica

INTER-PARMA 2-2: 46′, 62′ Gervinho (P), 64′ Brozovic (I), 92′ Perisic (I)

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi (78′ Young), Barella (78′ Nainggolan), Gagliardini (59′ Brozovic), Darmian (68′ Pinamonti); Eriksen (59′ Vidal); Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Balogh, Giu. Pezzella; Grassi (84′ Brugman), Hernani, Kurtic (74′ Sohm); Kucka; Cornelius (46′ Inglese), Gervinho (74′ Cyprien). All. Liverani

AMMONITI: Hernani (P), Ranocchia (I)

ESPULSI: –

CLASSIFICA SERIE A: Milan 13 punti; Atalanta*** 12; Napoli* e Sassuolo, Inter*** 11; Juventus, Sampdoria 9; Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari e Lazio 7; Benevento 6; Spezia e Parma*** 5; Genoa**; Bologna e Udinese 3; Torino** e Crotone*** 1

* un punto di penalizzazione

** una partita in meno

*** una partita in più