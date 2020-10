Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Parma, anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A

L’Inter non punge nel primo tempo dell’anticipo contro il Parma. Antonio Conte sbuffa in panchina, con la squadra nerazzurra poco brillante finora di fronte ad un avversario ordinato e che lascia pochi spazi. Perisic, avanzato in attacco in tandem con Lautaro, si divora la chance dell’1-0 dopo pochi minuti sul servizio dell’ottimo Barella. Insieme al colpo di testa ravvicinato di Hakimi, sarà l’occasione più pericolosa per i padroni di casa nei primi 45 minuti di gioco. Eriksen senza idee, Lautaro quasi mai al tiro. Nel Parma bene Grassi e tutto il reparto arretrato, mentre Gervinho con i suoi guizzi mette in apprensione de Vrij e compagni.

INTER

Handanovic 6

De Vrij 6

Ranocchia 6

Kolarov 5,5

Hakimi 5,5

Gagliardini 5

Barella 7

Darmian 5,5

Eriksen 5

Perisic 5

Lautaro Martinez 5

All. Conte 5,5

PARMA

Sepe 6

Balogh 6

Iacoponi 6,5

Gagliolo 6,5

Pezzella 6,5

Grassi 6,5

Hernani 6

Kurtic 6

Kucka 5,5

Gervinho 6,5

Cornelius 5,5

All. Liverani 6

Arbitro: Piccinini 6

TABELLINO

Inter-Parma 0-0

Inter (3-4-1-2): Handanovic; de Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Barella, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro Martinez

A disposizione: Padelli, Radu, Young, Vidal, D’Ambrosio, Moretti, Nainggolan, Carboni, Satriano, Brozovic, Bastoni, Pinamonti

Allenatore: Conte

Parma (4-3-1-2): Sepe; Balogh, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius

A disposizione: Turk, Rinaldi, Karamoh, Brugman, Cyprien, Sohm, Valenti, Inglese, Sprocati, Adorante

Allenatore: Liverani

Arbitro: Piccinini (sez. Forli)

VAR: Maresca

Ammoniti: Hernani (P)

Espulsi:

Note: 2′ di recupero