Crotone-Atalanta, Gasperini perde due titolari | Out per infortunio!

Doppia tegola per l’Atalanta di Gasperini in vista di Liverpool e Inter: out per infortunio Hateboer e Romero. Ecco le loro condizioni

Doppia pesantissima tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista dei prossimi impegni ravvicinati di Champions League e campionato contro Liverpool e Inter. Nel corso della sfida contro il Crotone, Hateboer e Romero sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Entrambi hanno subito problemi muscolari e difficilmente saranno a disposizione nei prossimi giorni. I nerazzurri affronteranno martedì la squadra di Klopp e domenica 8 novembre l’Inter di Conte. Pessime notizie, dunque, per Gasperini, che deve già fare a meno anche di de Roon. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

