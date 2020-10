Andrea Pirlo si prepara ad accogliere tre rientranti in gruppo: si attende solo l’ok

Andrea Pirlo spera di poter recuperare Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo e Matthias de Ligt nell’arco delle prossime settimane, per farli rientrare a pieno regime nell’organico della Juventus, che già contro il Barcellona è riuscito a riavere McKennie. Per quanto riguarda il capitano bianconero, il suo impiego dovrebbe essere previsto già per la gara di Cesena contro lo Spezia, in calendario domenica pomeriggio, mentre per Cristiano Ronaldo si resta in attesa dell’esito di un nuovo tampone. L’ultimo, eseguito nella serata di martedì, alla vigilia della gara di Champions League poi persa contro i blaugrana, aveva dato ancora esito positivo.

Juventus, i tempi di rientro di Ronaldo e de Ligt

Nel caso in cui il tampone di oggi dovesse risultare negativo, per Ronaldo si prepara il reintegro nella formazione titolare già dal match di domenica. In ogni caso, da lunedì sarà possibile, per il talento portoghese, riprendere gli allenamenti in solitaria, essendo scaduti i 21 giorni di isolamento previsti dal protocollo. Per il difensore olandese, infine, si attende l’ok dallo staff medico: se il rientro non dovesse avvenire questa settimana, il rientro in formazione avverrà l’8 novembre nel match contro la Lazio.

