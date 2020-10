Le recenti dichiarazioni di Andrea Pirlo hanno stuzzicato Arthur che contro lo Spezia cerca il riscatto dopo l’avvio sottotono

Avvio sottotono per la Juventus di Andrea Pirlo e anche i nuovi acquisti ne pagano le conseguenze. È il caso di Arthur, acquistato dal Barcellona, ma ancora non centrale nel progetto bianconero. Il brasiliano fin qui non ha reso secondo le aspettative e contro la sua ex squadra in Champions League è entrato soltanto nei minuti finali. Al punto che potrebbe scoppiare un caso.

L’ex blaugrana non avrebbe, inoltre, apprezzato alcune dichiarazioni rilasciate dall’allenatore. In particolare Arthur non avrebbe per niente digerito – secondo quanto ha riferito ‘Leggo’ – le parole di Pirlo sulla mancanza di un playmaker e sulla necessità per lui di portare meno la palla. Frasi che avrebbero ‘stuzzicato’ il brasiliano che ora contro lo Spezia è chiamato al riscatto. Il 24enne deve dimostrare di poter prendere in mano il centrocampo della Juventus e cancellare le parole del tecnico. Altrimenti il ‘mal di pancia’ è destinato a peggiorare…