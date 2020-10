Il Milan batte 3-0 lo Sparta Praga e si conferma in testa al Girone H di Europa League

Dopo il 3-3 con la Roma, il Milan torna alla vittoria superando con un netto 3-0, fra le mura del ‘Meazza’, lo Sparta Praga nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Di Brahim Diaz, nel primo tempo, Rafael Leao e Dalot (primo gol in rossonero) nel secondo, le firme del successo sulla formazione ceca. Di mezzo il rigore fallito da Ibrahimovic – poi uscito all’intervallo – a dieci minuti dalla fine del primo tempo. In testa da soli e a punteggio pieno al Girone H, Romagnoli e compagni torneranno in campo domenica ore 12.30 alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese di Gotti, col chiaro intento di restare al comando anche della classifica di Serie A.

MILAN-SPARTA PRAGA 3-0

24′ Diaz, 57′ Leao, 67′ Dalot