Europa League, la cronaca di Real Sociedad-Napoli 0-1

Dopo la sconfitta contro l’AZ, Real Sociedad-Napoli rappresenta già una prova d’appello fondamentale per la qualificazione

La battuta d’arresto interna contro l’AZ impone al Napoli la ricerca dei tre punti in casa della Real Sociedad. Nella sfida più complicata del Girone F gli azzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi. Reduci dalla vittoria per 1-0 in casa del Rijeka, i baschi stanno vivendo un ottimo momento di forma, come testimonia anche le tre vittorie consecutive in campionato con una sola rete subita. Un’impresa non facile, dunque, per i ragazzi di mister Gattuso che spera di rivedere in Europa la squadra ammirata sin qui in campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Real Sociedad-Napoli

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara; Portu, David Silva, Merino, Oyarzabal; Isak. All. Alguacil

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. All. Gattuso

CLASSIFICA GRUPPO F: Az 3, Real Sociedad 3, Napoli 0, Rijeka 0