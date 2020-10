SONDAGGIO CM.IT – Inter e Juventus, Conte ha più colpe di Pirlo

Avvio in salita per Inter (in Champions) e Juventus (in campionato): Conte e Pirlo a ‘processo’ e il salentino è il più ‘colpevole’

Una, la Juventus, sta faticando in campionato. L’altra, l’Inter, sta zoppicando in Champions League. Le due grandi d’Italia hanno avuto un inizio di stagione non semplice e per Antonio Conte e Andrea Pirlo sono già iniziati i processi. I due allenatori sono sul banco degli imputati per la partenza difficile di nerazzurri e bianconeri e nel sondaggio di Calciomercato.it è il tecnico salentino a pagare lo scotto maggiore.

Per il 39,7% Conte ha maggiori responsabilità nei risultati dell’Inter rispetto a Pirlo per quelli della Juve; l’allenatore bianconero è giudicato più colpevole per il 16,3%, mentre il 24,8% considera entrambi i tecnici colpevoli allo stesso modo. Infine, soltanto il 19,1% afferma che Conte e Pirlo non hanno colpe.