Altri sei positivi al Coronavirus nel Napoli Primavera, nota ufficiale del club

Quarantena domiciliare per il Napoli Primavera. Attraverso una nota sul suo profilo Twitter, il club campano ha ufficializzato altri contagi nella squadra dei giovani: “Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti”. Per la prima squadra, invece, può sorridere Gattuso, come fa intendere la nota del Napoli: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra”. Clicca qui per nuovi dettagli.

