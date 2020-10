Inter, Skriniar rientrato in Italia: attesa per il tampone

Milan Skriniar è rientrato in Italia dopo l’isolamento in patria: per il difensore subito tampone, attesa per l’esito

E’ rientrato in Italia Milan Skriniar. Il difensore, positivo al Covid-19, è tornato a Milano dopo aver trascorso 21 giorni di isolamento in Slovacchia. Per lui immediato il tampone appena arrivato: si attendono ora i risultati degli accertamenti.

L’ex Sampdoria dovrà risultare negativo per poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni di squadra, ma anche per abbracciare la figlia, nata qualche giorno fa. Il difensore fa parte della schiera dei calciatori dell’Inter risultati positivi al coronavirus. Di ieri la notizia della guarigione di Gagliardini e Radu.